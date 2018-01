Botafogo arranca empate em Marília Ainda não foi desta vez que Marília e Botafogo venceram dentro do Campeonato Paulista da Série A-1. Os dois times empataram, por 4 a 4, neste domingo, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, mantendo-se na lanterna do grupo 3, com dois pontos cada. O Botafogo teve muita sorte na estréia do técnico Basílio, porque marcou dois gols no finalzinho do jogo após estar perdendo por 4 a 2. Leandro, de falta, empatou aos 47 minutos, portanto, nos acréscimos. A estréia do técnico Basílio mudou o ânimo do Botafogo. O time surpreendeu pela disposição, marcando bastante e dificultando as ações do time da casa. O Marília exagerou nos erros de passes e não chegou ao ataque com condições de finalizar. Nos contra-ataques, o Botafogo largou na frente, aos 10 minutos com Saulo, subindo livre de cabeça. O segundo gol foi de pênalti, cometido por Vladimir sobre Pedrão. O próprio atacante cobrou e fez 2 a 0, aos 42 minutos. Para diminuir, o Marília precisou contar com a ajuda do adversário: o meio-campo Alex Henrique tentou aliviar e colocou contra suas próprias redes, aos 46 minutos. A torcida não perdoou o MAC, vaiando e gritando: "vergonha, vergonha...". Além da dura do técnico Roberval Davino, nos vestiários, o Marília voltou para o segundo tempo com duas mudanças e mais ofensivo. O lateral-esquerdo Eduardo saiu para a entrada do meia Marquinhos Paraná e o meio-campista Maurinho saiu para a entrada do atacante Sinval, fazendo sua estréia. Na pressão, o Marília empatou aos oito minutos com Gil Baiano apanhando rebote da defesa. Aos 11 minutos, Sinval desempatou de cabeça após cruzamento de Claudemir. A vitória parecia garantida aos 40 minutos, quando Ricardinho marcou o quarto gol. Mas no finalzinho, em dois cochilos da defesa, o Botafogo empatou. Saulo fez o terceiro aos 43 e Leandro, de falta, empatou aos 47 minutos, portanto, nos acréscimos. Ficha Técnica Marília - Mauro; Claudemir, Vladimir, Adeílson e Eduardo (Marquinhos Paraná); Adilson, Marcos Nascimento, Maurinho (Sinval) e Gil Baiano; Sandro Goiano e Ricardinho(João Marcos). Técnico - Roberval Davino. Botafogo - Douglas; Valentim, Xandão, Lico e Leandro; Axel, Zé Antônio, Alex Henrique(Márcio Luiz) e Nem; Saulo e Pedrão. Técnico - Basílio. Gols - Saulo aos 10, Pedrão, pênalti, aos 42, e Alex Henrique, contra, aos 46 minutos do 1o tempo; Gil Baiano aos 8, Sinval aos 11, Ricardinho aos 40, Saulo aos 43 e Leandro aos 47 minutos do segundo. Juiz - Rodrigo Martins Cintra. Cartão amarelo - Vladimir, Adeilson, Valentim, Lico, Leandro e Axel. Local - Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal