Botafogo assina com atacante Elias por empréstimo A diretoria do Botafogo anunciou oficialmente a contratação do atacante Elias, de 26 anos, por empréstimo até o fim da atual temporada. O jogador se destacou no último Campeonato Carioca pelo Resende, assinou contrato nesta segunda-feira e deverá ser apresentado à imprensa na quinta.