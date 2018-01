Botafogo ataca com Dodô e Felipe O Botafogo enfrenta amanhã o São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo, às 16h, no Maracanã, tentando manter a liderança da competição. O atacante Dodô, artilheiro do torneio ao lado de Roger, do Fluminense, é a esperança de gols do Alvinegro. O técnico Abel Braga não tem problemas para escalar a equipe e fará somente uma alteração em relação ao elenco da última partida, contra o Flamengo. O atacante Felipe, destaque na vitória por 4 a 2 sobre o Rubro-Negro, quando marcou dois gols, joga no ataque ao lado de Dodô. O goleiro Vágner e o zagueiro Sandro, que foram titulares no empate por 2 a 2, contra o Alegrense-ES, pela Copa do Brasil, voltam para a reserva. Retornam à equipe o goleiro Kleber e o zagueiro Fabiano. Um dos grandes destaques do Botafogo no Rio-São Paulo tem sido o lateral-direito Cicinho. O jogador, que veio do Atlético-MG junto com Alexandre, numa troca-empréstimo pelo meia Rodrigo, participa da maioria das jogadas de ataque que resultam em gols. Tanto Cicinho como Alexandre conseguiram diblar a desconfiança da torcida alvinegra, que nem conhecia os dois atletas e era contra a saída do ídolo Rodrigo.