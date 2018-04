Botafogo avança nos pênaltis na Copa São Paulo

O Botafogo se classificou nesta quarta-feira para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em São Paulo, no Estádio Nicolau Alayon, a equipe carioca empatou com o São Carlos por 1 a 1 e avançou com o uma vitória por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

No tempo regulamentar, Guilherme colocou o Botafogo em vantagem e João Victor empatou para o São Carlos. O goleiro Luís Guilherme brilhou na disputa de pênaltis ao defender três cobranças.

Agora, o time carioca vai enfrentar a Portuguesa. Em Guarulhos, a Lusa derrotou o Rio Preto por 2 a 0. Os gols do triunfo da equipe foram marcados por Danilo e Jean.

O Guarani, que terminou a primeira fase da Copa São Paulo com 100% de aproveitamento, avançou ao derrotar o Primeira Camisa por 3 a 2, em Louveira. A equipe de Campinas chegou a estar perdendo por 2 a 0. Seu próximo adversário será o São Paulo.

Em Leme, o Barueri superou o Bahia por 1 a 0, com gol de Vitor Salmazio. Nas oitavas de final, a equipe vai enfrentar o Paulista. O Pão de Açúcar bateu o Figueirense, por 1 a 0, em Porto Feliz, com gol de Romário. Agora, vai duelar com o Santos.

Em partida disputada em Ribeirão Preto, o Juventude empatou com o América de São José do Rio Preto por 1 a 1 e venceu na disputa de pênaltis por 4 a 3. O Porto Feliz bateu o Remo por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após empata por 0 a 0 no tempo regulamentar em Paulínia.