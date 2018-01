Botafogo bate América no Maracanã: 3 a 2 O Botafogo estreou com vitória no Campeonato Carioca ao derrotar o América, por 3 a 2, neste sábado à noite, no Maracanã. Com o resultado, o Alvinegro divide a liderança em número de pontos do grupo A, com o Volta Redonda, que venceu o Friburguense, no outro jogo de abertura da primeira rodada. No primeiro tempo, apesar do nível técnico inferior de seus atletas, o América conseguiu um desempenho melhor do que o Botafogo. Deixou de inaugurar o placar em duas bolas de cabeça: uma do meia Léo, defendida pelo goleiro Jéfferson, aos 27 minutos, e a outra do atacante Edvaldo, que bateu na trave, aos 39. Já o Botafogo apresentou boa movimentação em campo, mas a ansiedade de marcar gols fez com que a equipe cedesse vários espaços para o América. Mesmo assim, explorando o lado esquerdo, aos 18 minutos, o lateral Marquinhos cruzou a bola, o atacante Alex Alves cabeceou e obrigou o goleiro americano Lázaro a fazer uma difícil defesa. O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo. O técnico Paulo Bonamigo corrigiu o posicionamento dos jogadores em campo e, aos cinco minutos, o lateral-direito César Prates cobrou uma falta da entrada da grande área e inaugurou o marcador. A vantagem parcial trouxe tranqüilidade ao Botafogo e intimidou o América, que passou a se preocupar com seu sistema defensivo. Aos 12 minutos, em uma boa jogada, o atacante Alex Alves cruzou a bola pela direita e seu companheiro de ataque, Almir, ampliou: 2 a 0. Diante da apatia do América, o Botafogo seguiu pressionando. Aos 19 minutos, Alex Alves tabelou com o meia Juca e fez o terceiro gol alvinegro. Cinco minutos depois, Juca, que já tinha sido advertido na primeira etapa com cartão amarelo, foi expulso pelo árbitro Samir Yarak por jogada violenta sobre o atacante Flavinho. O América aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais em campo para diminuir a vantagem alvinegra. William, que substituiu Edvaldo marcou por duas vezes, aos 28 minutos, ao aproveitar um rebote de Jéfferson, e aos 46, em um chute sem defesa para o goleiro. Resultado - No outro jogo da abertura da primeira rodada do Carioca, o Volta Redonda venceu o Friburguense por 1 a 0, em Volta Redonda, após o meia Wennedy fazer o único gol da partida em uma cobrança de escanteio, aos 45 minutos do segundo tempo.