Botafogo bate CRB em Volta Redonda por 3 a 0 e avança na Copa do Brasil

RIO - No duelo entre os campeões carioca e alagoano, o Botafogo venceu o CRB nesta quarta-feira, por 3 a 0, e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo entra as duas equipes havia terminado empatado, sem gols. Após a vitória sob forte chuva em Volta Redonda (RJ), o time carioca vai enfrentar o Figueirense na próxima fase, só depois da Copa das Confederações.

O Botafogo jogou bem, desperdiçou muitas chances, mas ainda assim o adversário conseguiu criar algumas oportunidades. O zagueiro Antônio Carlos, no primeiro tempo, Andrezinho e Rafael Marques, já no fim da segunda etapa, marcaram os gols do time alvinegro.

"O mais importante foi a classificação. Fico feliz por ter feito o gol e estar readquirindo ritmo", disse Andrezinho. "Conseguimos criar as jogadas. Foi importante a vitória, mas em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro não podemos perder tantos gols".

Perguntado sobre os rumores de que poderia assumir o Milan como técnico, o meia Seedorf respondeu que falaria somente sobre o jogo.

O JOGO - Logo no primeiro minuto, o goleiro Tiago evitou um gol do Botafogo. Após cruzamento pela direita, o zagueiro Paulo Sérgio cortou mal e Lodeiro pegou bem, de primeira, mas o goleiro do CRB fez ótima defesa. O Botafogo tinha o domínio do jogo e, aos 21 minutos, Antônio Carlos abriu o placar. Após cruzamento de Lucas, Rafael Marques furou e a bola sobrou para o zagueiro, que mandou para o gol.

O CRB teve duas chances de empatar com Schwenk, mas sem sucesso. Aos 42, Rafael Marques perdeu gol incrível. Em rápido contra-ataque, Lodeiro lançou Gabriel, que driblou o goleiro e deixou para Marques. Com o gol livre, o atacante conseguiu acertar a trave.

O CRB voltou melhor que o Botafogo para o segundo tempo. Thiago Potiguar quase marcou aos 5, e aos 12, Jefferson fez ótima defesa após chute de Schwenk no ângulo.

Então, começou a aparecer o futebol de Seedorf. Primeiro, o holandês acertou um chute fortíssimo no travessão, aos 19. Cinco minutos depois, no contra-ataque, Rafael Marques deu passe forte demais para Seedorf, que teve de buscar a bola quase na marca de escanteio. O meia dominou, deu uma caneta no marcador e cruzou na pequena área; a bola passou em frente ao gol vazio e, por muito pouco, Lodeiro não a alcançou.

Antônio Carlos perdeu gol feito aos 29. Aos 36, após cruzamento de Lucas, o goleiro Tiago mais uma vez salvou o CRB após bom chute de Lodeiro.

A tranquilidade só veio aos 39. Lima puxou rápido contra-ataque e lançou Andrezinho, que entrou na área, driblou e goleiro e tocou para o gol. Três minutos depois, Rafael Marques recebeu belo passe de Seedorf e tocou no canto, sem chance para o goleiro do time alagoano.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 3 X 0 CRB

BOTAFOGO - Jefferson, Lucas, Bolívar, Antônio Carlos e Lima; Marcelo Mattos, Gabriel, Fellype Gabriel (Vitinho), Lodeiro (Andrezinho) e Seedorf (Renato); Rafael Marques. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

CRB-AL - Tiago; Paulo Sérgio, Marcus Vinícius, Audálio e João Victor (Djavan); Gladstone, Johnnattan, Jairo (Denílson) e Walter Minhoca; Carlão (Thiago Potiguar) e Schwenck. Técnico: Ademir Fonseca.

GOLS - Antônio Carlos, aos 21 minutos do primeiro tempo; Andrezinho, aos 39, e Rafael Marques, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinicius Furlan (SP).

CARTÃO AMARELO - Paulo Sérgio, Marcus Vinícius, Walter Minhoca e João Victor (CRB-AL); Gabriel e Lucas (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).