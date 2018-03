Botafogo bate Madureira, mas é eliminado Assim como no primeiro turno, o Botafogo não conseguiu a classificação às semifinais da Taça Rio. Apesar da vitória sobre o Madureira, por 4 a 2, no Estádio de Conselheiro Galvão, o alvinegro foi eliminado. Isso porque o Fluminense não derrotou o Americano em outra partida da competição (2 a 2). No ano do centenário, a equipe de General Severiano começou mal o ano, ficando fora da disputa do título do Campeonato Carioca. Ainda buscando uma vaga na Copa do Brasil de 2005, o Madureira iniciou a partida disposto a vencer, enquanto o Botafogo, acuado, defendia-se como podia. Era nítido o desentrosamento da dupla de zaga formada por Gustavo e João Carlos. Logo no primeiro ataque, o goleiro Jéfferson fez bela defesa em chute de André Lima. Aos poucos, o Botafogo foi equilibrando o jogo. O atacante Alex Alves assustou o gol adversário em finalização de fora da área. Até que, aos 11 minutos, o meia Valdo cobrou falta e Gustavo, de cabeça, abriu o placar. O Madureira não se intimidou com a desvantagem no marcador e quase empatou com Anderson do Ó. João Carlos salvou. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Haroldo chutou cruzado e o atacante André Lima empatou. O Botafogo reagiu, mas Wagner evitou o gol adversário. Aos 15, Márcio Gomes foi expulso. O fato de atuar com um a menos não abalou o Alvinegro. Tanto que aos 26, Dill tocou e Camacho desviou para colocar o Botafogo novamente na frente. A partida continuou emocionante. O Madureira voltou a empatar aos 36 minutos. André Lima tocou de calcanhar e João Rodrigo finalizou sem chances para Jéfferson. Ainda disposto a vencer e buscar a classificação, o Botafogo não desistiu. Aos 40, após jogada ensaiada em cobrança de falta, Carlos Alberto marcou. Logo depois, o juiz Samir Yarak assinalou pênalti para o Alvinegro. Dill cobrou e garantiu a vitória para o time de General Severiano. Outros jogos - No ano do seu centenário, o Bangu é a equipe rebaixada no Campeonato Carioca. A equipe foi goleada pelo América, por 5 a 1, em Édson Passos. No Estádio Luso Brasileiro, a Portuguesa derrotou o Friburguense por 2 a 0. E na Rua Bariri, Olaria e Cabofriense empataram sem gols.