Botafogo bate o Tigres e ameniza crise após goleada

Um time tenso, inseguro, reflexo imediato da goleada sofrida para o Vasco por 6 a 0, no último fim de semana. Em meio a um clima de cobrança e intranquilidade, o Botafogo amenizou a crise: venceu o Tigres por 2 a 1, nesta quarta-feira, em São Januário, pela quarta rodada da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca). Joel Santana, o novo técnico da equipe alvinegra, assistiu ao jogo de uma tribuna.

A torcida do Botafogo aproveitou o reencontro com o time para protestar. Pendurou faixas com os dizeres "Vergonha na cara" e pediu a saída de alguns jogadores - entre eles o meia Lúcio Flávio - e do dirigente Anderson Barros. Tudo por causa da goleada para o Vasco.

Na última segunda, a diretoria demitiu o técnico Estevam Soares e contratou Joel Santana, que estava desempregado desde que deixou a seleção da África do Sul em outubro de 2009. O treinador não quis estrear nesta quarta. Deixou Jair Ventura, filho de Jairzinho, ídolo do clube nos anos 60 e 70, dirigir o time.

O Botafogo não fez um bom jogo. Joel Santana terá muito trabalhar para ajeitar o time - principalmente o sistema defensivo. O clube alvinegro fez 1 a 0 no primeiro tempo, com o atacante Herrera, o destaque da equipe nesse início de temporada. Ele foi contratado por empréstimo ao Grêmio e tem agradado.

Na etapa final, o Botafogo ampliou - gol do zagueiro Antônio Carlos, de cabeça - mas complicou o jogo com a expulsão do volante Leandro Guerreiro. A partir daí, o Tigres aumentou a pressão, diminuiu a vantagem alvinegra - Oziel marcou belo gol de falta -, mas não conseguiu o empate.

OUTROS JOGOS Pelo Grupo A, foram duas partidas: Volta Redonda 3 a 0 Boavista e Olaria 2 a 0 Bangu. Pelo Grupo B: Madureira 2 a 1 Friburguense e América 2 a 2 Resende.

TIGRES 1 X 2 BOTAFOGO

Tigres - Marcos Paulo; Oziel, Gustavo, Zé Carlos e Celico; Leão, Denis (Luiz Henrique), Vander (Clayton) e Leandro Chaves; Danilo Santos (Gilberto) e Gilcimar. Técnico: Carlos Alberto

Botafogo - Jefferson (Renan); Alessandro, Antônio Carlos, Wellington e Marcelo Cordeiro; Leandro Guerreiro, Fahel, Renato (Fábio Ferreira) e Lúcio Flávio; Herrera e Abreu (Somália). Técnico: Jair Ventura (interino)

Gols - Herrera, aos 14 minutos do primeiro tempo; Antônio Carlos, aos 6, e Oziel, aos 41 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Gustavo, Gilcimar, Clayton e Luiz Henrique (Tigres); Antônio Carlos, Fahel e Herrera (Botafogo)

Cartão vermelho - Leandro Guerreiro (Botafogo)

Árbitro - Eduardo Cordeiro Guimarães

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)