Botafogo bate Vasco e mantém a ponta Artilheiros natos, Alex Alves venceu neste domingo o duelo contra Alex Dias. Ele marcou, de pênalti, o único gol da vitória do Botafogo sobre o Vasco, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Alvinegro se mantém com 100% de aproveitamento e permanece como um dos líderes do Nacional, com 9 pontos. E, de quebra, acabou com um tabu de cinco anos sem derrotar a equipe cruzmaltina nesta competição. O time do técnico Dário Lourenço continua com 4 pontos na tabela de classificação. Antes de a partida começar, Romário parabenizou "todas as mães maravilhosas do País pelo dia dedicados a elas". Durante o primeiro tempo, ele também foi solidário ao Vasco. Voltou para buscar jogadas no meio-de-campo, sofreu faltas e deu bons passes. Mas, por causa da falta de criatividade de seus companheiros, não teve uma oportunidade para finalizar. O Botafogo também não rendeu bem na primeira etapa. Antes dos 20 minutos, Ramon se machucou e foi substituído por Gláuber. O time perdeu força ofensiva. A exceção de um chute de Almir, depois de um bom passe de Alex Alves, o Alvinegro pouco incomodou o goleiro Éverton. O intervalo fez bem para as duas equipes, que voltaram mais dispostas a atacar. O Vasco, até os 15 minutos, teve mais próximo de marcar o primeiro gol do jogo, mas faltou precisão nas finalizações. Romário, sem marcação, chutou em cima do goleiro Jéfferson. Alex Dias concluiu mal um cruzamento do lateral-direito Thiago Maciel. Róbson Luiz, em cobrança de falta, obrigou Jéfferson a fazer boa defesa. Mas a máxima de "quem não faz, leva" prevaleceu neste clássico. O juiz Edilson Pereira de Carvalho entendeu que o goleiro Éverton derrubou o zagueiro Rafael Marques e assinalou pênalti. Alex Alves cobrou com eficiência: 1 a 0, aos 18 minutos. A partir daí, o Vasco tentou empatar, mas esbarrou em suas deficiências, e o Botafogo passou a explorar os contra-ataques. Em um deles, Alex Alves deu bom passe para Ricardinho, que acertou a trave.