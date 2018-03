Botafogo: Bebeto defende Ruy e Jorginho O técnico do Botafogo, Levir Culpi, vai realizar apenas uma alteração na equipe para a partida de quinta contra a Cabofriense, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O goleiro Jéfferson, expulso na vitória sobre o América, por 3 a 1, dá lugar a Max, que foi titular do Alvinegro durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2003. Hoje, o presidente do clube, Bebeto de Freitas, decidiu sair em defesa dos laterais Ruy e Jorginho Paulista. Ambos têm sido vaidados pelos torcedores mesmo quando o Botafogo está ganhando. "São jogadores em que temos total confiança e que estão trabalhando duro para ajudar", afirmou o dirigente.