Botafogo: Bonamigo animado com treino O treino desta quarta-feira do Botafogo em Santiago, no Chile, deixou o técnico Paulo Bonamigo entusiasmado. Ele classificou como ótima a atuação dos titulares durante o coletivo na capital chilena, local da pré-temporada. O treinador acha que o time superou o trauma da temporada passada, quando escapou do descenso na última rodada do Campeonato Brasileiro. "É vida nova. O grupo está mais leve e vai dar trabalho em 2005. O Botafogo manteve a base, que salvou o clube de cair à Segunda Divisão do Nacional, e vai render melhor", declarou Bonamigo, que optou por escalar Luís Cláudio ao lado de Alex Dias no ataque. No Rio, a diretoria do Botafogo procura reforços. O volante Cléber Gaúcho, do Criciúma, pode ser anunciado nesta quinta. A base salarial com o jogador já foi acordada. Falta somente concretizar a negociação com o clube sulista, que detém os direitos federativos do jogador.