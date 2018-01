Botafogo busca 1ª vitória e 1º gol Após três jogos, três derrotas por 2 a 0 e sem ter marcado nenhum gol no Campeonato Paulista pelo Grupo 3, o Botafogo enfrenta o União São João, nesta quarta-feira, às 20h30, em Ribeirão Preto, de técnico interino e querendo acabar com a má fase. Joãozinho Rosa não suportou a péssima campanha e foi demitido segunda-feira. Com isso, o atual supervisor do clube, Antônio Novo Júnior, vai comandar o time contra o União. Logo de cara, ele promoveu quatro mudanças. Saiu o goleiro Robson e entrou Douglas. Na lateral-direita Paulo Valentim perdeu a vaga de titular e será substituído por Maguinho, enquanto no meio Zé Antônio volta e Márcio Luiz vai para o banco de reservas. No ataque, Renê foi deslocado para a frente e deverá formar a dupla de atacantes com Saulo ou com Pedrão. No União São João, o técnico Arnaldo Lira resolveu mudar o esquema tático. Sai o 3-5-2 e entra o tradicional 4-4-2. Com isso, quem perdeu a vaga entre os titulares foi o zagueiro Róbson, que deu lugar ao meia Talles. A única dúvida de Lira é na lateral-esquerda, onde Pelica e Henrique disputam a posição. Com três pontos ganhos em três jogos disputados, o União precisa da vitória para ainda sonhar com a classificação.