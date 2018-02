Botafogo busca 1ª vitória em clássico O elenco do Botafogo espera vencer seu primeiro clássico no Campeonato Carioca, domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Rio. Na Taça Guanabara, conquistada pelo Volta Redonda, o time empatou com o Vasco. E já no segundo turno, também empatou com o Flamengo. "O Botafogo está precisando de uma vitória num clássico. Superar o Fluminense vai dar uma espécie de trampolim para ganhar de vez a confiança da torcida e o respeito dos adversários", declarou o volante Túlio, que sonha repetir o belo gol que marcou no Flamengo, na última rodada - arriscou um chute de fora da área e a bola entrou no ângulo esquerdo do goleiro Diego. Túlio, inclusive, acha que o Botafogo vem jogando bem, criando boas oportunidades de gol, há cinco jogos. Por essa confiança no entrosamento da equipe, o volante chegou a declarar que se o Fluminense não atuar muito bem no domingo, o Alvinegro sairá do Maracanã com os três pontos.