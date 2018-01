Botafogo busca 2ª vitória no Carioca O Botafogo tenta nesta quarta-feira a sua segunda vitória no segundo turno do Campeonato Estadual, enfrentando o Entrerriense, às 19h30, em Três Rios. A equipe ainda será composta dos jogadores reservas e comandada pelo técnico Dé. O treinador sabe que o Botafogo melhorou com a entrada do zagueiro Júnior, o volante Fabiano e do atacante Taílson, todos cedidos pelo técnico Abel Braga. O último, inclusive, foi o autor do gol que deu a primeira vitória do Alvinegro na competição, contra o Americano. Para essa partida, Dé manterá a mesma equipe que derrotou o time de Campos. A novidade será no banco de reservas. O atacante Felipe retorna após um longo tempo de inatividade por causa de uma contusão. O jogador será uma boa opção para o treinador durante o jogo.