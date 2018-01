Botafogo busca 2ª vitória no Carioca O Botafogo tenta neste domingo sua segunda vitória no Campeonato Carioca, no jogo contra o Friburguense, às 17 horas, no estádio Eduardo Guinle, em Friburgo, na região serrana do Rio. O técnico Levir Culpi, aos poucos, vai encontrando a formação que considera ideal do Botafogo, ao mesmo tempo em que imprime seu estilo de jogo ao time. O treinador deve manter o time que derrotou o Americano, por 1 a 0, na última rodada. A única alteração pode ser a entrada do zagueiro Sandro no lugar de Allan. O jogador participou do treino coletivo de sexta-feira e praticamente assegurou sua escalação. Mas Levir tem uma preocupação a mais nessa partida. Quatro jogadores do elenco - os zagueiros Gilmar e Allan, o lateral-direito Márcio Gomes e o meia Camacho - estão pendurados com dois cartões amarelos. Outros jogos da rodada - Também neste domingo, o Olaria enfrenta o América, às 16h, na Rua Bariri, e o Bangu recebe o Volta Redonda, às 17h, em Moça Bonita.