Botafogo busca a primeira vitória O Botafogo ainda não venceu no Campeonato Estadual e tenta amanhã contra o Americano, às 20h30, em Caio Martins, conseguir três pontos importantes para uma futura classificação. O Alvinegro atua em casa pela primeira vez na competição e espera que a torcida compareça, apoiando os jovens jogadores do elenco. O técnico Levir Culpi vai manter o time que empatou com o Vasco, por 1 a 1, na última rodada. Ele elogiou o atacante Gláucio e vai mantê-lo entre os titulares. Já Geraldo, que substituiu o companheiro no segundo tempo, também foi muito elogiado, mas permanece como opção no banco de reservas. O atacante Felipe foi liberados pelos médicos, porém ainda não tem condições de treinar com bola. O lateral-esquerdo Misso está ansioso para reestrear no Botafogo e segue apurando sua forma física. Ele espera estar à disposição do treinador dentro de 10 dias. Negociação - O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, disse hoje que o clube acertou um troca-troca com o São Paulo. O Alvinegro cederia o meia Carlos Alberto e receberia o atacante Dill. O problema é que o jogador tricolor não estaria interessado em se transferir para o futebol carioca. Bebeto tenta convencê-lo a aceitar a mudança de equipe.