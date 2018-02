Botafogo busca acerto com Racing para ter o goleiro Cuenca

Depois de acertar com o zagueiro Ferrero, o Botafogo busca mais um argentino para sua defesa: é o goleiro Mario Cuenca, de 32 anos, que foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Arsenal. A diretoria diz que já chegou a um acordo com o jogador a respeito de salários e da duração do contrato, que seria de dois anos, mas agora é preciso negociar com o Racing, que tem acordo com o goleiro até julho de 2008. "Entre o Botafogo e o Cuenca está tudo acertado. Ele mostrou-se empolgado e falta a liberação, que é o mais difícil. Estamos otimistas", afirmou Ricardo Rotenberg, colaborador da diretoria que passou uma semana na Argentina, no começo do mês, observando possíveis reforços para o clube. O Botafogo teve sérios problemas no gol nesta temporada: dos cinco que vestiram a camisa 1, Max, Lopes, Júlio César, Marcos Leandro e Roger, o que menos comprometeu foi o último, que acabou decidindo não ficar no clube para a próxima temporada. Durante o ano, a diretoria chegou a cortejar o veterano Marcos, que não foi liberado pelo Palmeiras, e agora decidiu buscar no país vizinho uma solução para o dilema.