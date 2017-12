Botafogo busca liderança contra Joinville Recuperar a liderança perdida para o Palmeiras na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a meta principal do Botafogo na partida deste sábado contra o Joinville, às 21h40, no Estádio Ernesto Sobrinho. E mais. O Alvinegro quer manter a invencibilidade atuando fora de casa. A última derrota ocorreu na primeira rodada da competição, no dia 26 de abril. De lá para cá, foram quatro vitórias e dois empates. Mas o técnico Levir Culpi acredita que o Botafogo terá um jogo muito difícil contra o Joinville. Apesar de o adversário ocupar a 22ª posição na tabela, ele não vê o Alvinegro como favorito. "O time deles tem deficiências técnicas, mas é muito guerreiro. E usam da força física para ganhar disputas de bola", disse o treinador. Levir não quis revelar a formação que iniciará a partida. Porém, a tendência é a de que ele opte pelos jogadores que treinaram entre os titulares durante a última semana. O recém-contratado lateral-esquerdo Jorginho Paulista vai atuar na sua posição de origem. Márcio Gomes volta à lateral-direita. No meio-de-campo, Camacho ganha mais uma oportunidade na equipe. Levir acredita que ele pode render melhor do que nos jogos recentes. Com isso, Almir fica no banco de reservas. O treinador resolveu fazer um rodízio com os meias nos mesmos moldes que ele realiza com os atacantes.