Botafogo busca liderança da Série A-2 O Campeonato Paulista da Série A-2 terá dois jogos nesta sexta-feira válidos pela terceira rodada. O Botafogo entra em campo, às 20 horas, no estádio Santa Cruz, contra o Taquaritinga, com o objetivo de chegar à liderança do Grupo 1. O time de Ribeirão Preto soma três pontos e se vencer chega a seis e alcança o Rio Preto, que no sábado enfrenta o Sertãozinho. O adversário do Botafogo também tem o mesmo objetivo, apesar de estar jogando fora de casa. O Taquaritinga é o vice-líder, com quatro pontos. No outro jogo, pelo mesmo grupo, o Araçatuba, do técnico Vitor Hugo, recebe o Olímpia, às 20h30. Os dois times buscam a primeira vitória. O Araçatuba vem de dois empates, na sétima posição. O Olímpia está em pior situação, já que perdeu os dois primeiros jogos, sendo o lanterna. Confira a rodada: sexta-feira - 20h - Botafogo x Taquaritinga; 20h30 - Araçatuba x Olímpia; sábado - 11h - Sertãozinho x Rio Preto; 16h - Mirassol x Comercial; Francana x Bandeirante; Nacional x Juventus; Flamengo x Taubaté e Guaratinguetá x Bragantino.