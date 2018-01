Botafogo busca liminar para escalar Dill O coordenador de futebol do Botafogo, Carlos Alberto Lanceta, informou que o clube vai tentar obter uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para assegurar a participação do atacante Dill na partida contra o Goiás, quinta-feira, pela Copa do Brasil. O dirigente disse ter entregue a documentação contratual do jogador a tempo para a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), que não o regularizou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "O Botafogo entregou à Federação do Rio no dia 16 a documentação, portanto, dentro do prazo para que Dill pudesse jogar", disse Lanceta. "Nós vamos buscar nossos direitos e uma autorização jurídica para colocá-lo em campo.?