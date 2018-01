Botafogo busca primeiro lugar no grupo Com a classificação ao quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro garantida, o Botafogo entra em campo amanhã contra o Náutico, às 16h, no Caio Martins, buscando a primeira colocação do grupo, mesmo que esta não dê nenhuma vantagem sobre os adversários na próxima fase. O técnico Levir Culpi preferiu poupar a maioria dos titulares. "Queremos terminar em primeiro para manter o ritmo e evitar uma caída no rendimento", afirmou o treinador. Como alguns jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos, casos do zagueiro Edgar e do atacante Leandrão, Levir decidiu poupá-los e não arriscar perdê-los na estréia do quadrangular decisivo. Para o zagueiro Gilmar, que formará a dupla na defesa com Allan, esta é a chance dos jogadores que não vêm atuando regularmente mostrarem o seu valor. "É fundamental. Uma boa atuação vai deixar claro que temos condições de ser titular", disse. O atleta aproveitou para frisar qua uma vitória será um presente à torcida alvinegra pelo comparecimento até agora nos jogos no Caio Martins. O atacante Dill é outro que deseja aproveitar ao máximo a oportunidade. Até pouco tempo atrás, ele era o companheiro de ataque de Leandrão. Porém, como não marca um gol há dois meses e vem desagradando tanto aos torcedores quanto a Levir Culpi, acabou perdendo a vaga para Almir. "Preciso aproveitar esta partida e tentar recuperar a posição. Como os atacantes vivem de gols e eu não estou fazendo, então a cobrança tem sido muito grande", afirmou Dill. Outros que terão a chance de agradar o treinador são o volante Leandro e os meias Gedeil e Têti. Este último, que marcou alguns gols importantes na primeira fase, quer repetir o sucesso e deixar Levir com dúvidas no meio-de-campo sobre quem deve ser titular.