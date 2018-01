Botafogo busca um milagre na Série C Somente um milagre pode manter o Botafogo vivo no Campeonato Brasileiro da Série C. Para chegar à quarta fase da competição, o time de Ribeirão Preto precisa golear o Santo André, neste sábado, às 19 horas, no estádio Santa Cruz. Afinal, no primeiro jogo, o Santo André venceu por 4 a 0 e pode até perder por 3 gols de diferença para chegar às oitavas-de-final da Série C. Caso o Botafogo consiga um novo 4 a 0, a decisão vai para a cobrança de pênaltis. Para buscar a goleada, o técnico Roberto Fonseca promete que o Botafogo jogará no ataque. O volante Silas e o atacante Vitor Hugo, suspensos, estão fora. Por outro lado, o zagueiro Thiago e o atacante Marcos Dias retornam. No Santo André, o técnico Luís Carlos Martins adota a cautela. Os zagueiros Diego, que se recuperou de uma contusão, e Gabriel, que volta de suspensão, estão confirmados. Na lateral-esquerda, a boa estréia de Cláudio o garantiu entre os titulares. Os outros paulistas que ainda sobrevivem na Série C jogam no domingo, quando acontecem 11 jogos de volta da terceira fase. O Bragantino, depois de vencer o Rio Branco-MG por 1 a 0, precisa apenas de um empate em Andradas para se classificar. O Ituano, que derrotou o União Bandeirante por 3 a 2 em casa, também se classifica se não perder no interior do Paraná. Nesta sexta-feira, a CBF confirmou o jogo entre Tupi e Americano para o próximo domingo, às 17 horas, pelo primeiro confronto da terceira fase. A partida estava suspensa em virtude do julgamento envolvendo o clube carioca e seu rival Goytacaz, que promoveu um cai-cai quando perdia por 1 a 0. O jogo de volta ainda não está marcado, mas não será realizado em Campos, porque o STJD puniu os cariocas com a perda de dois mandos de jogos pela confusão criada na mesma partida.