Botafogo busca vitória para se livrar da queda à Série B

O "azar" está em enfrentar um adversário que precisa garantir vaga na Copa Libertadores e ainda se apega a chances de conquistar o título. No entanto, o Botafogo confia no seu retrospecto positivo contra equipes que estão no topo da tabela. Neste campeonato, o time carioca apresentou seu melhor futebol justamente contra oponentes bem classificados.

Na opinião do técnico Estevam Soares, isso se dá porque são equipes que jogam com a obrigação de vencer, fazendo um jogo franco, o deve se repetir no domingo. Assim como aconteceu na vitória sobre o São Paulo, o cenário está preparado para uma atuação de destaque do ligeiro e arisco Jóbson, que volta de suspensão. Autor de dois gols nos 3 a 2 sobre os são-paulinos, o atacante é a esperança alvinegra.

Depois de iniciar a semana timidamente, comprando apenas seis mil ingressos no primeiro dia de vendas, a torcida botafoguense resolveu apoiar o time e a expectativa é de que mais de 30 mil pessoas estejam no Engenhão. Vale notar que não serão vendidos bilhetes neste domingo.

Apesar de punido com mais um jogo de suspensão, o zagueiro Juninho atuará por força de um efeito suspensivo, o que deixa Estevam com apenas uma dúvida: Renato ou Léo Silva no meio de campo. O primeiro é mais ofensivo, enquanto o segundo garante mais pegada no setor.

Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo brigam pelo título