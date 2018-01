Botafogo cede empate para Alegrense Em dois erros da defesa, o Botafogo cedeu o empate para o Alegrense, em sua estréia na Copa do Brasil, hoje à noite, por 2 a 2, em Cariacica. Apesar da boa atuação, o Alvinegro não conseguiu manter a vantagem por dois gols de diferença no marcador e, por isso, será obrigado a realizar a partida de volta na próxima quarta-feira (Cinzas). Até os 20 minutos do primeiro tempo as equipes procuraram se estudar e poucas jogadas ofensivas foram criadas. O Botafogo conseguiu se armar em campo e aos 27 minutos o atacante Dodô marcou o primeiro gol, depois de receber um passe de seu companheiro de ataque, Felipe. O gol motivou os jogadores do Botafogo que passaram a arriscar chutes de longa distância. O Alvinegro ampliou o marcador com o lateral-direito Cicinho, que chutou forte da entrada da grande área e acertou a bola no ângulo direito do goleiro Dirlei, aos 33 minutos. Com a vantagem no marcador, os jogadores do Botafogo se acomodaram em campo e permitiram o primeiro gol do Alegrense. Em uma falha da defesa, o atacante Josimar marcou, de cabeça, aos 45 minutos. No segundo tempo, o Botafogo voltou com a mesma motivação da primeira etapa, mas a defesa cometeu sucessivos erros. O Alegrense aproveitou e empatou a partida aos 9 minutos, em uma nova bola cabeceada por Josimar. As duas equipes ainda tentaram a vitória, mas desperdiçaram as oportunidades de gol criadas.