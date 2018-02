Botafogo: Celso Roth se diz tranqüilo O Botafogo não vence há quatro partidas, mas o técnico Celso Roth afirma que não há razão para se preocupar com o futuro da equipe no Campeonato Brasileiro. Como se estivesse à frente de um clube de pouca tradição, diz que a falta de vitórias não lhe incomoda. O Alvinegro, que já liderou este Nacional, ocupa hoje a 11.ª posição na tabela de classificação. ?Estou tranqüilo, o campeonato é assim mesmo. Há muita oscilação. Quando eu cheguei, o clube não vencia há um certo tempo?, declarou Celso Roth, ressaltando que o Botafogo mereceu ser derrotado pelo Figueirense, por 1 a 0, na quarta-feira, em Florianópolis. ?Não jogamos nada?. Para a partida contra o Palmeiras, neste sábado, no Rio, o técnico do Botafogo deve manter a dupla de ataque reserva: Alex Alves e Caio. Os titulares Guilherme e Reinaldo ainda se recuperam de contusão.