Botafogo chega à estréia no Carioca perto do ideal, diz Cuca A cinco dias da estréia do Botafogo no Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira, dia 24, contra o Madureira, no Maracanã, o técnico Cuca acredita que o time já está quase pronto para buscar o bicampeonato. ?Um time nunca está 100%. Ele sempre tem algo a melhorar. Estamos com uma média de 60%, porque na parte física estamos 80% e na técnica uns 40%?, afirmou o técnico, satisfeito com a semana de pré-temporada em Vitória, no Espírito Santo, e o trabalho desta semana, na volta ao Rio. Cuca acredita, no entanto, que os times de menor tradição podem surpreender os grandes, principalmente no início da competição. ?Aqueles que vêm treinando há mais tempo, como Madureira, Cabofriense, Americano e Volta Redonda, estão em melhores condições.? No coletivo desta sexta-feira, os titulares golearam os reservas por 6 a 1, e ganharam elogios do rigoroso treinador. Neste sábado, a equipe enfrenta o Villa Rio e Cuca deve escalar o time no esquema 4-4-2, mas pede que os torcedores não esperem uma atuação de gala. ?Gosto do futebol veloz, bem jogado e equilibrado. Tento sempre fazer isso no meu time. Só que com somente 15 dias de treinamento nem mágico consegue?, avisou. Dodô, que ainda treina separado do elenco para recuperar a forma física, não deve pegar o Villa Rio.