Botafogo chega e já treina no Chile O Botafogo iniciou nesta terça-feira a sua pré-temporada em Santiago, no Chile. A equipe permanecerá na capital chilena até sexta, quando realizará um amistoso contra a Universidade Católica. E, em seguida, segue para Viña Del Mar, onde participará de um torneio. Principal reforço contratado pelo Botafogo, o lateral-direito César Prates afirmou não ter sentido cansaço por realizar um treinamento logo após a chegada do grupo em Santiago. Lembrou que todo atleta precisa se concientizar sobre a importância de treinar. "Precisamos ficar concentrados nessas duas horas de trabalho, tem que ser assim, porque não vale a pena estar correndo sob o sol à toa", afirmou César Prates. "Aprendi a ter este pensamento quando atuava na Europa, especificamente no Real Madrid."