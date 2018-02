Botafogo chega sob festa para pré-temporada em Vitória O Botafogo teve uma recepção de gala ao desembarcar nesta sexta-feira em Vitória para o início da pré-temporada. Vários torcedores esperaram pela chegada na equipe na capital capixaba. O meias Zé Roberto e Lúcio Flávio, além do volante Túlio, foram os jogadores mais festejados pelos torcedores. Tiraram fotos e distribuíram autógrafos. Depois, a delegação de 27 atletas seguiu para a prefeitura de Vitória, onde se encontraram com o prefeito João Coser. ?Na metade do ano passado viemos realizar um amistoso aqui contra o Desportiva Capixaba que nos trouxe sorte no restante da temporada. Tenho a certeza de que esses dez dias no Espírito Santo também nos dará a força necessária para iniciar bem o ano?, disse o técnico Cuca. Apesar do clima de euforia, o treinador alertou aos jogadores para a necessidade de trabalho intensivo. ?Falei com eles que, para continuarem tendo o nome gritado pela torcida, é preciso muito trabalho?, contou Cuca. ?Somente com os bons desempenhos em campo e com títulos continuaremos a ter o apoio deles.?