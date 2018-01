Botafogo cheio de dúvidas para a estréia O técnico do Botafogo, Levir Culpi, ainda não definiu o esquema e os jogadores para a estréia no Campeonato Carioca, domingo, contra o Olaria. Como o time está com uma série de desfalques, o treinador tem muitas dúvidas. Nesta sexta-feira, ele comandou mais um treino coletivo para tentar sanar os problemas da equipe titular, derrotada pelos reservas por 4 a 2. Durante todo o coletivo, Levir testou o esquema 4-4-2, passando para o 4-4-3 e o 3-5-2. A definição, porém, só deve ocorrer minutos antes do início do jogo. Os destaques do coletivo desta sexta-feira foram Leandro, que marcou dois gols, Anderson e o serra-leonês Brima Koroma, que está em período de testes no clube. "Vou pensar com calma para escalar a equipe", disse o treinador.