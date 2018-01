Botafogo cheio de opções no ataque As opções para escalar o ataque do Botafogo deixam o técnico Celso Roth animado. Ele está satisfeito com o rendimento e a qualidade dos ?homens de frente? e não se cansa de ressaltar isso. Além de Alex Alves, Guilherme e Reinaldo, o treinador tem à disposição Ricardinho, decisivo na vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, no domingo. Celso Roth ainda não anunciou por qual dupla de ataque optará para o jogo contra Goiás, domingo, no Estádio Luso-Brasileiro. Mas sabe que esse é um problema que todo treinador gosta de ter. ?Ruim é quando não se tem alternativa. Olha-se para o lado e não tem quem colocar?, declarou o técnico do Botafogo, talvez recordando-se dos tempos em que comandou o Flamengo neste Brasileiro.