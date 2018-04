Botafogo cogita ter Seedorf já na estreia do Campeonato Carioca

RIO - O médico do Botafogo deixou nas mãos do técnico Oswaldo de Oliveira a decisão sobre a participação do meia Clarence Seedorf na estreia do time pelo Campeonato Carioca, no domingo, contra o Duque de Caxias, no Engenhão. O holandês só se reapresentou nesta segunda para a pré-temporada - dez dias depois do restante do grupo.

Nesta terça, o médico Gustavo Magliocca passou a bola para o treinador. "Quando vai jogar, depende da resposta no dia a dia. Para domingo, é uma decisão do Oswaldo, e vai depender desses três dias para ver se é uma opção ou não", disse.

"Seedorf está liberado para atividades de carga e, ao longo do tempo, vamos definir um trabalho individual para ele. O primeiro entendimento é a evolução dele, que ficou sem férias no meio do ano passado, e respondeu bem ao descanso."

O zagueiro Antônio Carlos revelou que o meia passou por um problema pessoal na Holanda, mas não quis detalhar o que foi. "Ele teve um problema familiar na Holanda, e procuramos dar força a ele. Ninguém espera. Conversou com a gente na janta e quer rapidamente se integrar no campo", disse o zagueiro.

Ainda nesta terça, o empresário do zagueiro Dória, que disputa com a seleção brasileira o Sul-Americano Sub-20, disse que o Botafogo não recebeu ainda nenhuma proposta da Juventus-ITA pelo jogador, conforme chegou a ser especulado. "Há dez dias tive uma reunião com a diretoria do Botafogo e eles não se mostraram esperançosos na chegada dessa proposta. Continuamos esperando, mas não temos certeza de que ela vá chegar", disse Jolden Vergette.