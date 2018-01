Botafogo coloca camarotes à venda O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, divulgou hoje o seu projeto para a reestruturação do clube. Ele explicou que serão feitas obras no Estádio Caio Martins para que a torcida colabore no aumento da receita do Alvinegro. De acordo com o dirigente, serão criados camarotes, um local mais barato para os torcedores, além da campanha sócio-torcedor. "Será criada uma Tribuna Social. Não é um lugar absolutamente popular, mas queremos aproveitar o torcedor que tem condições de nos ajudar", disse Bebeto. "Estamos não no ano da virada, mas no meio. Lutamos pela sobrevivência e o Campeonato Brasileiro é uma boa oportunidade para isso." O presidente revelou que a obra ficou orçada em R$ 500 mil. Além disso, quem comprar o camarote ou as cadeiras, vai ganhar um carnê com todos os jogos do Brasileiro.