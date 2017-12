Botafogo começa a "limpar" o elenco Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e ainda convivendo com a ameaça de perder sua vaga no torneio Rio-São Paulo para o São Caetano, o Botafogo vive momentos de indefinição. Mas antes de traçar planos para a próxima temporada, a diretoria já iniciou um processo de "limpeza" no elenco. Os primeiros a deixar o estádio Santa Cruz foram os atacantes Paulinho e Alberto, desligados nos últimos jogos do campeonato. Outro que também encabeçou a lista foi o experiente volante Capitão, ex-Guarani e Portuguesa de Desportos. Todos os jogadores que estavam emprestados também serão devolvidos como o atacante Marco Denner, o meia Anderson e o zagueiro Fábio, do Juventus. O atacante Jajá e o goleiro Maurício, que têm passe livre, também estão liberados. O volante Lico, Henrique Jorge, Douglas e o goleiro Gustavo não devem permanecer no clube. As novas contratações serão acertadas somente após a confirmação do time no Rio-São Paulo. A primeira definição da diretoria será a escolha de um técnico. Três nomes estão em pauta: Artur Neto, que terminou o Brasileiro, Lori Sandri que foi vice-campeão paulista da temporada e Lula Pereira, que já esteve no clube ano passado.