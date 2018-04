Botafogo começa o caminho da volta à elite do futebol brasileiro

Rebaixado na temporada passada, o Botafogo dá início neste sábado, longe de sua torcida, à longa caminhada para tentar voltar à elite do futebol brasileiro. Vai a Belém enfrentar o Paysandu, às 21h.

Para o Alvinegro carioca, subir é obrigação, mas não deverá ser fácil numa competição em que terá como rivais times como Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico, Ceará, Criciúma e América-MG.

Técnico que levou a equipe ao vice-campeonato carioca, René Simões acredita ter a maneira de conduzir o Botafogo ao objetivo. "Acho que o time está preparado para a disputa do Brasileiro. Nós encararemos os jogos com a seriedade de uma Copa do Mundo."

Com o clube em grave crise financeira, o time recebeu poucos reforços para a Série B. Os mais importantes são o atacante Daniel Carvalho e o meia Lulinha, revelado pelo Corinthians. O grande ídolo é o goleiro Jefferson, que aliás vai desfalcar a equipe em sete jogos para defender a seleção na Copa América.

Outros cinco jogos completam neste sábado a primeira rodada: Náutico x Luverdense (16h30), América-MG x Bahia (16h30), Vitória x Sampaio Correa (16h30), Macaé x Santa Cruz (16h30) e CRB x Bragantino (21h). O Bragantino é um dos três representantes de São Paulo na competição, ao lado de Oeste e Mogi Mirim.

Rebaixado no Paulistão recém-encerrado, o Braga tenta remontar a equipe. A diretoria contratou 15 jogadores – apenas 11 permaneceram no elenco –, além do técnico Osmar Loss, que se destacou no sub-20 do Corinthians. Dois garotos corintianos estão no Bragantino: o meia Zé Paulo e o atacante Gustavo Tocantins.