Botafogo comemora empate com Palmeiras fora de casa O empate por 1 a 1 com o Palmeiras, conquistado neste sábado no Palestra Itália, não mudou a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Ao contrário, o time continua exatamente na mesma posição da tabela, no 15.º lugar, agora com 20 pontos. No entanto, a igualdade fora de casa, na estreia do técnico Estevam Soares, deixou o próprio treinador e os jogadores satisfeitos.