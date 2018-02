Botafogo concentrado no jogo de sábado A ordem no Botafogo é esquecer o empate contra o Paulista, fora de casa, por 1 a 1, pela Copa do Brasil, e se concentrar somente no decisivo confronto contra o Madureira, neste sábado, no Estádio Conselheiro Galvão, pela quinta rodada da Taça Rio. O Alvinegro tem sete pontos, na terceira colocação, e precisa vencer seus dois próximos jogos para aumentar suas chances de classificação às semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca - passam à fase final os dois clubes melhores posicionados de cada grupo (A e B). Na chave do Botafogo, o líder Volta Redonda, campeão da Taça Guanabara, tem dez pontos e o Vasco, sete - ocupa o segundo lugar por causa do melhor saldo de gols. Diante da necessidade de pressionar o adversário desde o primeiro minuto de jogo, o técnico Paulo Bonamigo deve voltar a escalar a equipe com três atacantes. Com isso, Guilherme ganharia vaga ao lado de Ricardinho e Alex Alves. "Quem estiver melhor vai jogar no Botafogo. Nesse momento, Bonamigo deve escolher os jogadores com mais personalidade e experiência", declarou Guilherme.