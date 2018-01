Botafogo concentrado para voltar à elite Após um início irregular, o Botafogo se recuperou ao longo da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro e chegou a liderar a competição por diversas rodadas. O time superou as desconfianças da torcida e se tornou o destaque do Rio no cenário nacional, beneficiado pela má campanha dos times cariocas na Série A. Vaga garantida entre os oito finalistas, o Botafogo inicia hoje, em Angra dos Reis, a preparação ao quadrangular decisivo.Com a classificação de forma antecipada, o técnico Levir Culpi passou a realizar alguns testes no time. ?Foi um momento em que estudei todas as possibilidades à minha disposição?, disse Levir. Leia mais no Jornal da Tarde