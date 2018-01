Botafogo confia na classificação A derrota para o Remo, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, não desestimulou os jogadores do Botafogo. O meia Alexandre Gaúcho destacou que a equipe conseguiu marcar um gol e, se vencerem por 1 a 0, conseguirão a classificação. "Precisamos melhorar alguns defeitos na equipe, mas nosso rendimento está crescendo a cada partida", considerou. O jogador também comentou o relacionamento com o técnico Sebastião Lazaroni, com quem já teve um desentendimento. De acordo com Gaúcho, o treinador melhorou seu "entrosamento" com todo o grupo depois que passou a conversar. "Ele está dando mais espaço para todos falarem e isto está sendo bom."