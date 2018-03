Botafogo confia na conquista do Campeonato Carioca

A palavra no Botafogo é acreditar. Precisando reverter boa vantagem do Flamengo na decisão do título Estadual - um empate leva o troféu para a Gávea - os alvinegros têm de atacar desde o início para abrir dois gols de vantagem e conquistar o campeonato no tempo normal. "Acreditar. É isso que estamos cobrando um do outro. Acreditar que podemos e iremos virar o jogo", disse o meia Zé Carlos. "Do contrário, nem adianta entrar em campo. Temos consciência de nossas qualidades e sabemos que podemos vencer." Será uma situação pouco confortável para o Botafogo, cujo esquema se baseia em forte marcação e rápidas saídas em contra-ataques. Agora, o time alvinegro terá de sair para o jogo e ceder o contragolpe ao adversário. "Precisaremos tomar cuidado extra com os erros de passe na saída de bola", comentou o técnico Cuca, lembrando o lance do gol de Obina na primeira partida, originado de roubada de bola de Leonardo Moura, e apontando para os riscos que ficaram evidentes no coletivo de ontem, no Engenhão. De início, Cuca manteve a equipe derrotada por 1 a 0 no último domingo, apenas com o retorno de Jorge Henrique e de Alessandro. Mas logo lançou Fábio, como terceiro atacante, passando a utilizar marcação sob pressão. Os titulares marcaram três vezes na primeira metade, mas sofreram o mesmo número de gols em contra-ataques dos reservas. "Deu para perceber que se perdermos a bola no meio-campo, vamos dar contra-ataques fatais. Temos que melhorar isso", admitiu Cuca, que no entanto disse que os jogadores estão tranqüilos e não vão se sentir pressionados para fazer um gol logo no início. "Não haverá desespero. Vamos jogar com confiança no nosso estilo e na nossa forma de atuar." Mas Cuca ganhou um problema de última hora, mais uma vez. O meia Lúcio Flávio sentiu dores musculares novamente, logo no início do coletivo, e foi substituído por Fábio. Se por um lado seria um desfalque importante, poderá ser a deixa para Cuca armar o time com três atacantes desde o início. "O Lúcio sentiu um desconforto e resolvemos não forçar", declarou o treinador. "É claro que sempre preocupa, mas vamos ver a gravidade amanhã." É difícil crer, porém, que alguém seja poupado num jogo classificado por todos no Botafogo como o mais importante do ano. "É o jogo da nossa vida. É hora de dar um algo mais", cobrou Zé Carlos.