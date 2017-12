Botafogo confiante em disputar Rio-SP O presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, Ricardo Christiano Ribeiro, está confiante na participação do clube no Torneio Rio-São Paulo. O dirigente descartou a possibilidade de disputar uma seletiva com São Caetano e Etti Jundiaí (que nem campeão da Série A2 é ainda). "Não vai ter, acho que o Botafogo tem mérito próprio, pois foi o vice-campeão paulista deste ano", explicou o dirigente, garantindo não ter dúvidas de que não disputará a competição estadual na fase inicial. O dirigente também demonstrou indignação com a inclusão do Guarani, rebaixado à A2, no torneio regional. "Está entrando? tem algo errado." Para Ribeiro, o Botafogo, além do vice paulista, também está na elite do Campeonato Brasileiro, o que o credencia para disputar o Torneio Rio-São Paulo, que será mais rentável. O São Caetano, na sua opinião, está na mesma situação. Ribeiro diz que montará ?um time à altura", para a competição. Para o Brasileiro, os nomes cotados para técnico são Ernesto Paulo e Luís Carlos Martins. O dirigente não sabe quanto poderá gastar com folha de pagamento. No Paulista, era de R$ 130 mil (com comissão técnica). A dívida, porém, é alta: cerca de R$ 17 milhões, mas com vencimento a longo prazo. Outra preocupação de Ribeiro é o Brasileiro. "Se os oito times que não integram o Clube dos 13 não tiverem cotas, não disputam a competição", disse ele, também presidente do Clube Brasil, com 20 integrantes do segundo escalão do futebol brasileiro. O dirigente ainda tem dúvida sobre a realização do campeonato, já que o Remo reivindica uma vaga na Justiça. "Torço para que se realize e saia da estaca zero", comentou Ribeiro, acrescentando que a fase inicial do Paulista ficou esvaziada. "Para os clubes pequenos não foi bom, não." Mas evitou analisar a fundo: "Não analiso hipóteses, só fatos." Ribeiro também disse que a Série B do Campeonato Brasileiro é outra incógnita. "A elite inchou e esvaziou a B".