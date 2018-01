Botafogo, confiante, volta ao Rio O Botafogo curtiu nesta sexta-feira seus últimos momentos em Cabo Frio (RJ), na Região dos Lagos, antes do jogo contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. No treino pela manhã, os titulares venceram os reservas, por 2 a 0, com gols do volante Túlio e do meia Gláuber. Confiança é a palavra-chave do Alvinegro, líder isolado do Nacional, com quatro pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. "O momento é bom e temos que tirar proveito disso", afirmou o volante Túlio, um dos destaques do Botafogo no Brasileiro. Vaiado na vitória sobre o Juventude, por 3 a 2, no Estádio Luso-Brasileiro, na última rodada, o zagueiro Scheidt não acha que jogar fora de casa possa representar uma maior tranqüilidade dentro da campo. "O Botafogo tem obtido ótimos resultados quando joga em seus domínios. Às vezes, as vaias até atrapalham, mas o apoio tem sido bem maior do que as críticas", declarou Scheidt, confirmado pelo técnico Paulo César Gusmão no time titular.