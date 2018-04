Botafogo confirma acerto com volante Airton, ex-Flamengo e Internacional

RIO - O Botafogo continua se reforçando para a temporada 2014. Nesta quarta-feira, o clube anunciou oficialmente a contratação por empréstimo do volante Airton, que estava no Internacional, mas que pertence ao Benfica, de Portugal.

Buscando melhorar a equipe, que em 2014 disputa a Libertadores da América, o Botafogo, depois de nomes como Jorge Wagner e Rodrigo Souto, oficializou o acerto com Airton, volante de 23 anos, que também atua como zagueiro. O atleta, revelado pelo Nova Iguaçu, ganhou destaque no Flamengo, quando venceu, entre outras coisas, o Campeonato Brasileiro de 2009. Após isso, ele foi vendido para o Benfica. Sem sucesso, voltou emprestado ao próprio Flamengo e, em seguida, para o Internacional.

Confirmado no Botafogo, ele já participou dos treinamentos desta quarta-feira. No clube, ele deve brigar por uma vaga com os titulares Marcelo Mattos e Renato, além do recém-contratado Rodrigo Souto. O acerto entre o atleta e a equipe carioca é apenas até o meio do ano.