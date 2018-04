Botafogo confirma contratação de 'El Loco' Abreu

No dia em que o elenco se reapresentou aos treinamentos, a direção do Botafogo confirmou a contratação do atacante uruguaio Sebastian "El Loco" Abreu como novo reforço para a temporada de 2010. O clube anunciou que ele será apresentado oficialmente nesta quarta-feira, às 12 horas, no salão nobre de General Severiano.

A apresentação contará com a presença do presidente Mauricio Assumpção, do vice-presidente de futebol do clube, André Silva, e de Zagallo, que entregará a camisa 13 ao jogador. Assim como Zagallo, Abreu se identifica com o número.

O jogador de 33 anos, 1,93m e 86kg já havia revelado anteriormente o seu acerto com o clube carioca e foi festejado por torcedores em sua chegada ao Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira.

O Botafogo será o segundo clube brasileiro defendido pelo atacante uruguaio, que atuou, sem sucesso, com a camisa gremista. Seu último time foi o desconhecido Aris, da Grécia.