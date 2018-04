Botafogo confirma contratação de Fábio Ferreira

Fábio Ferreira assinou contrato com o Botafogo até o final de 2011. O zagueiro seguirá para Saquarema na terça-feira para se juntar ao elenco dirigido por Estevam Soares, que realiza sua pré-temporada na cidade fluminense.

Com 25 anos, Fábio Ferreira iniciou a sua carreira nas categorias de base do Corinthians e ficou marcado pelo rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro de 2007. Antes disso, atuou por empréstimo em Noroeste e Juventude. No ano passado, defendeu Grêmio e Vitória.

Com a chegada de Fábio Ferreira, o Botafogo contratou três zagueiros para a temporada 2010, já que havia se reforçado com Edson e Antônio Carlos.