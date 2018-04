Botafogo confirma contratação do lateral-direito Edílson Um pouco antes de entrar em campo para enfrentar o Bangu, na tarde desta quinta-feira, em Moça Bonita, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo confirmou a contratação de mais um reforço para a temporada. É o lateral-direito Edílson, que defendeu o Grêmio na temporada passada e assinou com o clube carioca até o final deste ano.