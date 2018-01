Botafogo confirma Dodô e Leonardo Além da estréia do atacante Dodô, o Botafogo terá o reforço do lateral-esquerdo Leonardo Inácio, que retorna à equipe depois de cumprir suspensão automática, contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Brasileiro, domingo em Ribeirão Preto. "Estou pronto e motivado para atuar. Temos boas chances de conquistar uma vitória", disse. Apesar de poder escalar Dodô e Leonardo Inácio, o técnico Paulo Autuori não terá o retorno do volante Leandro Ávila, que ainda se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda. O atleta, que não atua desde o mês passado, sentiu o ritmo dos treinamentos e pediu para não jogar contra o Botafogo-SP.