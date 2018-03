Botafogo confirma mais um amistoso Além do amistoso contra o Toluca (México), neste domingo, o técnico do Botafogo, Arthur Bernardes, terá mais uma oportunidade para avaliar os jogadores. A diretoria anunciou nesta sexta que jogará contra o Figueirense-SC, no dia 28, em Florianópolis, numa partida de entrega das faixas, já que o time catarinense foi campeão estadual. Nesta sexta, Arthur comandou mais um treinamento e o atacante Dodô, ainda sem contrato, atuou no time reserva e acabou marcando o único do coletivo. Como o treinador não pôde contar com seu principal jogador, ele preferiu armar o time no 4-4-2 e não no 4-3-3, esquema de sua preferência. O treinador destacou que o seu principal objetivo é o de fazer com que o time atue de forma compacta, sempre saindo em velocidade para o ataque, com o intuito de surpreender o adversário. "Quero ver velocidade nas jogadas e marcação para redução dos espaços", afirmou Arthur.