Botafogo confirma o retorno do holandês Seedorf contra o Cruzeiro, no sábado

RIO - O meia Seedorf foi o principal desfalque do Botafogo na vitória por 2 a 1 diante do Santos, quarta-feira, por conta de uma amidalite. Mas o holandês se recuperou rapidamente, treinou nos últimos dois dias normalmente e está confirmado para pegar o Cruzeiro, neste sábado, no Raulino de Oliveira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

A volta do meia é mais um reforço para a equipe tentar manter sua invencibilidade, que já dura mais de 3 meses. São 18 jogos sem perder, marca que vem desde a disputa da Taça Guanabara. A sequência anima o zagueiro Bolívar, que afirmou que ela merece ser valorizada.

"Sempre é bom estar vencendo, acostumar com a vitória. Ainda mais se tratando do Campeonato Brasileiro. Essa invencibilidade vamos tentar manter, mas temos que estar preparados para a derrota. Tomara que demore muito. A equipe está de parabéns pelo que vem apresentando desde o início do ano, vamos tentar manter essa regularidade", declarou.

Para Bolívar, o Botafogo precisa estabelecer como primeiro objetivo ficar entre os quatro primeiros até a quinta rodada, quando o Campeonato Brasileiro será paralisado para a disputa da Copa das Confederações. "O objetivo que temos até uma certa fase é nos mantermos entre os quatro da Libertadores. Temos que saber levar. Depois, vai ter essa parada e bastante tempo para vermos o que vai acontecer."