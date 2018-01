Botafogo consegue a primeira vitória O Botafogo conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Estadual ao derrotar esta noite o Americano, por 1 a 0, em Caio Martins. O time não atuou muito bem, mas obteve os três pontos desejados pelo técnico Levir Culpi. Agora, o Alvinegro alcançou os quatro pontos e melhorou sua posição na tabela da competição. A partida começou disputada com ambas as equipes apresentando dificuldades em organizar jogadas de ataque. O renovado Botafogo, sob o comando de Levir Culpi, tentava abrir o placar, mas esbarrava na boa defesa do Americano. Somente aos 22 minutos veio o alívio para a torcida Alvinegra. O atacante Fábio entrou na área adversária e tocou para o lateral-direito Márcio Gomes. O jogador chutou, de primeira, inaugurando o marcador. No segundo tempo, o jogo continuou disputado sem muitas chances para ambos os lados. O Botafogo parecia satisfeito com o resultado e não demonstrava muita vontade em ampliar o marcador. O Americano, por sua vez, não apresentava um meio-de-campo organizado e não conseguiu o empate. Outro jogo - O América empatou por 1 a 1 com o Cabofriense, no Estádio Correão, em Cabo Frio. Ficha técnica Botafogo - Max; Márcio Gomes, Allan, Gilmar e Renatinho; Fernando, Túlio, Almir e Camacho; Fábio e Gláucio (Geraldo). Técnico - Levir Culpi. Americano - Gabriel; Oliveira (Fabrício Carioca), Rogério, Laerte e Ciro; Catitu, Ronaldo (Marcelo Carioca), Baiano e Evaldo, Cristiano (Fabiano) e Luciano Viana. Técnico - Marcos Paulo. Gol - Márcio Gomes aos 22 minutos do primeiro tempo. Árbitro - William de Souza Néri Cartão amarelo - Ciro, Allan, Gilmar, Márcio Gomes, Cristiano e Camacho Renda e público - Não divulgados Local - Caio Martins