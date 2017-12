Botafogo consegue mais três reforços A diretoria do Botafogo apresentou nesta sexta-feira mais três reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. O goleiro Max, ex-América, e o meia Camacho e o zagueiro Clebérson, contratados ao Bangu. Na quinta-feira, já tinham sido apresentados o meia Fábio Costa, ex-Madureira, e os atacantes Fábio, ex-Volta Redonda, e Dudu, ex-Guarani. Na próxima segunda-feira devem se apresentar ao Botafogo, o goleiro Carlos Germano, que estava sem clube, e o atacante Zada, que estava no Bangu. A diretoria do Alvinegro ainda tenta a renovação do contrato do atacante Dodô, artilheiro da equipe e jogador de confiança do técnico Abel Braga.